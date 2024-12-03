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        Kayseri emniyetinin okul çevresindeki denetimleri sürüyor

        Kayseri'de polis ekiplerinin okul çevresindeki denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:09
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        Kayseri emniyetinin okul çevresindeki denetimleri sürüyor
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        Kayseri'de polis ekiplerinin okul çevresindeki denetimleri devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi çevresinde denetim yaptı.

        Okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik yapılan denetimde 6 araç ve 29 kişi sorgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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