Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de, çalıştığı inşaatın sahibinden parasını alamamasından sorumlu tuttuğu arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık inşaat işçisi İ.T, maktul H.K'nin müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.T. savunmasında, önceki ifadesini tekrar ederek, bir yıl önce köylüsü olan maktulün bulduğu bir inşaatta birlikte çalıştıklarını ancak 8 günlük yevmiyesini alamadığı için aralarının bozulduğunu öne sürdü.

Olaydan birkaç gün önce çalıştığı inşatta karşılaştığı maktulün kendisine hakaret ettiğini, bir gün önce de kendisine küfredip, saldırdığını iddia eden sanık, şunları kaydetti: