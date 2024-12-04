"Yasa dışı bahis olayına adınız karıştı" bahanesiyle dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Kayseri'de kendisini avukat olarak tanıtıp, "yasa dışı bahis olayına adınız karıştı" diyerek bir kişinin 12 bin lirasını dolandıran sanık 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, müşteki S.S. salonda hazır bulundu, başka suçtan hükümlü sanık U.B. ise tutulduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "basit dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi. Telefonda kendisini avukat olarak tanıttığı kamu çalışanı müştekiye, "yasa dışı bahis olayına adınız karıştı" diyerek bu durumun siciline işlememesi için 48 bin lira talep ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık ise savunmasında suçlamaları reddetti.