Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.