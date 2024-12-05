Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Kayserispor ile Alanyaspor, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
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