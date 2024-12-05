Kayseri'de, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "Yağma" ve "Uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak" suçlarından 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (30) yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.