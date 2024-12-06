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        Hacılar Belediyesinden sepet örme kursu

        Hacılar Belediyesinin düzenlediği kursta sepet örme eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:39
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        Hacılar Belediyesinden sepet örme kursu
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        Hacılar Belediyesinin düzenlediği kursta sepet örme eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, yaklaşık 6 saat eğitim gördü.

        Geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek tarafından verilen eğitimde, sepet örmenin temel teknikleri öğretildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.

        Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için eğitim verdiklerini belirten Özdoğan, "Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Şimdi bu tür kurslarla yeniden ilgi görmeye başladı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak." ifadelerini kullandı.

        Sepetlerin günümüzde dekoratif amaçlı kullanıldığı gibi hediyelik eşya olarak da satışa sunulduğunu aktaran Özdoğan, bu sayede kursiyerlerin hem bir el sanatını öğrendiğini hem de ekonomik kazanç elde edebilecek beceri kazandığını kaydetti.

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