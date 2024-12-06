Zabıtalar pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan terazileri ve fiyat etiketlerini denetledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ekiplerin belirli periyotlarla pazar yerlerinde tartı ve fiyat denetimi yaptığını ifade etti.

Zabıta ekiplerine çalışmaları için teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti: