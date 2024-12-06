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        Zabıtalar pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı

        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan terazileri ve fiyat etiketlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:40
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        Zabıtalar pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı
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        Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan terazileri ve fiyat etiketlerini denetledi.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ekiplerin belirli periyotlarla pazar yerlerinde tartı ve fiyat denetimi yaptığını ifade etti.

        Zabıta ekiplerine çalışmaları için teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak her zaman insan odaklı hizmet anlayışımız ile çalışıyoruz. Belediyemizin hizmetleri arasında pazar yerleri de büyük önem taşıyor. Pazar yerlerimizde kaliteyi artırmak için çalışıyoruz. Pazar yerlerimizin temizliğinden denetimine ve güvenliğine kadar büyük bir hizmet sunuyoruz. İlçemiz genelinde kurulan pazar yerlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi maksadıyla denetimlerimiz devam edecek."

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