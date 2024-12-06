Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 01 Adana Basketbol'da forma giyen 1,69 metre boyunda ve 33 yaşındaki Tongar ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

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