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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:40
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Dilara Tongar'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon 01 Adana Basketbol'da forma giyen 1,69 metre boyunda ve 33 yaşındaki Tongar ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Şutör gard pozisyonunda görev yapan Tongar, daha önce 3 sezon Kayseri Basketbol forması giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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