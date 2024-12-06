Bulduğu para dolu çantayı din görevlisine teslim etti

Kayseri'de bir kişi, yolda bulduğu para dolu çantayı cami imamına teslim etti.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ali Ezrak, yolda bulduğu, içinde 2 bin dolar, 2 bin 750 lira ve 2 çeyrek altın bulunan çantayı, Pakize Çiflikçioğlu Camisi imam hatibi Hüseyin Mustafa Özler'e götürdü.

Aynı gün çanta kaybettiğini belirten ve içindeki miktarı bildiren vatandaşa, kaybettiği çantası teslim edildi. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Ezrak'ı makamında ağırladı. Burada konuşan Ezrak, Kayseri halkının kendilerine gönüllerini açtığını belirterek, teşekkür etti. İl Müftüsü Ayvaz ise şunları kaydetti: