Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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