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        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:37
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        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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        Kayseri'de düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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