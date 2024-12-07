Kayseri'de belediye otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Kayseri'de belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, Talas-Erkilet seferini gerçekleştiren Ulaşım AŞ'ye ait özel halk otobüsünde bir yolcu fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Özgür Uğur, güzergahını değiştirip yolcuyu hızla hastaneye ulaştırdı.

Diğer yolcuların da yardımıyla otobüsten indirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Büyükkılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür davranışlar, hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız."