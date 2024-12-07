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        Kayseri'de belediye otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

        Kayseri'de belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 00:16 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:16
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        Kayseri'de belediye otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
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        Kayseri'de belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, Talas-Erkilet seferini gerçekleştiren Ulaşım AŞ'ye ait özel halk otobüsünde bir yolcu fenalaştı.

        Durumu fark eden otobüs şoförü Özgür Uğur, güzergahını değiştirip yolcuyu hızla hastaneye ulaştırdı.

        Diğer yolcuların da yardımıyla otobüsten indirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Büyükkılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu tür davranışlar, hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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