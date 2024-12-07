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        Melikgazi Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Melikgazi Belediyesi personeline, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:28
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        Melikgazi Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
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        Melikgazi Belediyesi personeline, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ilk yardım eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi uzman öğretmeni Sultan Altındiş tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen eğitimin sonunda katılımcılar, sertifika sahip oldu.

        İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince verilen ilk yardım eğitiminde, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memur personele hayat kurtaran bilgiler verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerlerinin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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