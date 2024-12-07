Melikgazi Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince verilen ilk yardım eğitiminde, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memur personele hayat kurtaran bilgiler verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi uzman öğretmeni Sultan Altındiş tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen eğitimin sonunda katılımcılar, sertifika sahip oldu.

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