Hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

Törene, Özderici'nin oğulları Ahmet ve Ali Özderici ile kızı Necmiye Özderici Postaağası, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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