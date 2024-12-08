Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'te güzel bir gün yaşadıklarını ve yağışa şükrettiklerini söyledi. Erciyes Kayak Merkezinin uluslararası standartta bir merkez olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, 19 mekanik tesis, 40 pist ve 120 kilometre pist uzunluğu ile ziyaretçilerine hizmet ettiğini dile getirdi.