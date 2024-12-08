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        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

        Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:01
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        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
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        Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

        Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

        Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'te güzel bir gün yaşadıklarını ve yağışa şükrettiklerini söyledi.

        Erciyes Kayak Merkezinin uluslararası standartta bir merkez olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, 19 mekanik tesis, 40 pist ve 120 kilometre pist uzunluğu ile ziyaretçilerine hizmet ettiğini dile getirdi.

        Geçen hafta Erciyes'te 32 bin kişinin ağırlandığını hatırlatan Büyükkılıç, bu hafta sonu 50 bin kişiyi beklediklerini kaydetti.

        Ziyaretçilerden beden eğitimi öğretmeni Deniz Örün ise hafta sonunu değerlendirmek için Konya'dan geldiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti.

        Konya'da kar yağışının az olduğunu anlatan Örün, diğer kayak merkezlerine kıyasla Erciyes'i daha çok beğendiğini dile getirdi.

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