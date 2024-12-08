Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang, Augusto, Cordova
Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
KAYSERİ
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