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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang, Augusto, Cordova

        Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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