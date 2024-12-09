Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Sarız'a 9 milyon liralık su yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesine sağlıklı içme suyu temini için ihtiyaca uygun olarak belirlenen mahallelere toplam maliyeti 9 milyon lira olan yatırım yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarız ilçesindeki Çağşak, Çatalpınar, Karapınar, Kırkısrak ve Kızılpınar mahallelerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, tüm ilçelerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Merkez ve ilçelerin geleceğini inşa etmeye çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Sarız ilçemizde içme suyu altyapımızı daha güçlü hale getirmek için KASKİ’miz tarafından yoğun bir çalışma programı uygulanıyor. Bu kapsamda Çağşak Mahallesi’nde 1 milyon 400 bin lira şebeke hattı imalatı ve isale hattı yenileme, Kızılpınar Mahallesi’nde 1 milyon 500 bin lira sondaj ve hat imalatı, Kırkısrak Mahallesi’nde 1 milyon lira sondaj ve hat imalatı, Karapınar Mahallesi’nde 1 milyon 650 bin lira isale hattı imalatı yapıldı. Şu anda Çatalpınar Mahallesi’nde ise 3 milyon 450 bin liralık terfi hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Dolasıyla 9 milyon lira gibi bir maliyet çıkıyor ortaya."