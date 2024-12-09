Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "AVM günleri" etkinliği ilgi gördü

Çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap ve eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi oyunlar da etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte vatandaşlar, çeşitli spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlar oynarken fiziksel aktivitelere de katılarak vakit geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Aralık'ta Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen "AVM Günleri" etkinliğine çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen "AVM Günleri" etkinliği, her yaştaki katılımcıya eğlenceli anlar yaşattı.

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