Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "AVM günleri" etkinliği ilgi gördü

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen "AVM Günleri" etkinliği, her yaştaki katılımcıya eğlenceli anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "AVM günleri" etkinliği ilgi gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen "AVM Günleri" etkinliği, her yaştaki katılımcıya eğlenceli anlar yaşattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Aralık'ta Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen "AVM Günleri" etkinliğine çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte vatandaşlar, çeşitli spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlar oynarken fiziksel aktivitelere de katılarak vakit geçirdi.

        Çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap ve eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi oyunlar da etkinlikte yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tes...
        Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tes...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 zanlı yakal...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Sarız'a 9 milyon liralık su yatırımı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Sarız'a 9 milyon liralık su yatırımı
        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı
        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı
        Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada: 1 gözaltı
        Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada: 1 gözaltı
        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yaz...
        Kayseri'de yüksek sesle müzik dinleyip korna çalan sürücüye para cezası yaz...