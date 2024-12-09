Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 24 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 1 kilo 623 gram uyuşturucu, 3 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 20 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "AVM günleri" etkinliği ilgi görd...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "AVM günleri" etkinliği ilgi görd...
        Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tes...
        Kayseri emniyeti 5 yılda yasa dışı bahis oynayan yaklaşık 41 bin kişiyi tes...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 11 zanlı yakal...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Sarız'a 9 milyon liralık su yatırımı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Sarız'a 9 milyon liralık su yatırımı
        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı
        Kayserispor 9.5 ay sonra ilk iç saha galibiyetini aldı
        Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada: 1 gözaltı
        Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada: 1 gözaltı