Kayseri'de Spor AŞ'nin 2. kış dönemi kurs kayıtları başladı

Spor AŞ'nin 15 spor tesisinde, çocuk ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak 2025'te başlayacak kurslar, 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek.

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