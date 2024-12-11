Kayseri'de Spor AŞ'nin 2. kış dönemi kurs kayıtları başladı
Avrupa'da 2024'ün en iyi spor şehri seçilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 2. kış dönemi spor okulları kayıtları başladı.
Avrupa'da 2024'ün en iyi spor şehri seçilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 2. kış dönemi spor okulları kayıtları başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak 2025'te başlayacak kurslar, 9 Şubat 2025'e kadar devam edecek.
Spor AŞ'nin 15 spor tesisinde, çocuk ve gençler için toplamda 14 farklı branşta eğitim verilecek.
Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, kayak gibi popüler branşlarda eğitim almak isteyenler, Spor AŞ'nin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, spor okullarının sadece gençlerin fiziken gelişimlerini desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda toplumda spor kültürünü yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti.
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