Kayseri'de raylara bağlanan köpek vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ vatmanı Emirhan Eroğlu, İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na seyir halindeyken Mimarsinan Kavşağı'nda tramvay hattında raylara zincirle bağlanmış köpeği fark etti.

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