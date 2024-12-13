Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Kayıtlarda, iki grubun tartıştığı, bir süre sonra N.U'nun, arkasından koşarak Sefa Ö'yü bıçakladığı ve yaralının otomobille hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de Sefa Ö'nün (36), N.U. (26) tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

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