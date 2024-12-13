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        Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 02:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 02:05
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        Kayseri'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

        Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de Sefa Ö'nün (36), N.U. (26) tarafından bıçakla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Öte yandan, olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

        Kayıtlarda, iki grubun tartıştığı, bir süre sonra N.U'nun, arkasından koşarak Sefa Ö'yü bıçakladığı ve yaralının otomobille hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

        - Olay

        Develi Sanayi Sitesi 2. Cadde'de Sefa Ö. ile N.U. arasında 9 Aralık'ta çıkan kavgada bıçakla yaralanan Sefa Ö, Develi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, N.U. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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