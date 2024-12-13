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        ERÜ dünyada en çevreci 80'inci üniversite oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), UI GreenMetric 2024 sıralamasında dünyanın en çevreci 80'inci üniversitesi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:42
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        ERÜ dünyada en çevreci 80'inci üniversite oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), UI GreenMetric 2024 sıralamasında dünyanın en çevreci 80'inci üniversitesi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2024 yılı sonuçları açıklandı.

        ERÜ 1477 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 80'inci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında sıralamaya giren 120 üniversite içerisinde 3'üncü sırada yer aldı.

        Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında ERÜ, 2024 yılı toplam puanını 8460'dan 8585'e yükseltirken, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1610'dan 1735'e yükseltti.

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