Kayseri'de şok uygulamada firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden 12 ekipte 32 personel, 3 noktada uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, 277 kişi ve 85 araç sorgulandı, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (25) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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