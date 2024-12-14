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        Kayseri'de şok uygulamada firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:39 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:39
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        Kayseri'de şok uygulamada firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden 12 ekipte 32 personel, 3 noktada uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 277 kişi ve 85 araç sorgulandı, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (25) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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