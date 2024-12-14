Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

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