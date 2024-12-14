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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:37
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        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyasopr 18 puanla 13. sırada buluyor.

        - Sarı-kırmızılı kulüpte 3 eksik var

        Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.

        Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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