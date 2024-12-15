Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Rengarenk maske ve kasklarıyla Erciyes'te kayağın keyfini çıkartıyorlar

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e gelen kayak tutkunları, maske ve kasklarıyla pistlerde rengarenk bir görüntü oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rengarenk maske ve kasklarıyla Erciyes'te kayağın keyfini çıkartıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e gelen kayak tutkunları, maske ve kasklarıyla pistlerde rengarenk bir görüntü oluşturuyor.

        Yerli ve yabancı turistler, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

        Profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini tilki, timsah, canavar, kurbağa, palyaço ve farklı film karakterleriyle süslü maske ve kaskları ile eğlenceye dönüştürüyor.

        Kayak yapan Hasan Basri Özdamar, AA muhabirine, İstanbul'da lise 3. sınıf öğrencisi olduğunu ve arkadaşlarıyla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne geldiğini söyledi.

        Erciyes'e yıllardır aralık ayında bu kadar çok kar yağmadığını anlatan Özdamar, "Bizim için de çok güzel oldu. Hem böyle maskelerle de eğleniyoruz. Gayet güzel oluyor. Güzel kareler çıkıyor, fotoğraflar çektiriyoruz. Turistlerimize de şehrimizi, ülkemizi gayet güzel bir şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Kayak yaparken maske taktığını anlatan Özdamar, bu şekilde yüzünü rüzgardan koruduğunu ve pistte daha dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

        Maske koleksiyonu yaptığını belirten Özdamar, "Maskeleri yurt dışına gittikçe alıyorum. Türkiye'de çok bulamadım. Canavar maskesini taktığım zaman çok fazla bakan oluyor, korkanlar da oluyor. Küçük kardeşlerimiz özellikle korkuyor ama yanlarına gidip maskeyi çıkararak gönüllerini alıyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor." dedi.

        - "Şaşıranlar da oluyor"

        Kayakçı Osman Bozahmetoğlu ise "Beyaz örtünün üstünde rengarenk kıyafetlerimizle kayak yapıyoruz. Zaten insanların da dikkatini çekiyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor. Fotoğraf çektirenler mutlu oluyor. Bizi görenlerden şaşıranlar da oluyor." diye konuştu.

        Hakan Karabulut da hafta sonları fırsat buldukça kayak yapmaya geldiğini, farklı kıyafetler giyerek eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

        Boğa şekli verilen kask taktığını belirten Karabulut, pistlerde hızla ilerlerken ilgi gördüğünü söyledi.

        Joker kostümünün de dolabında yer aldığını anlatan Karabulut, diğer insanlardan farklı şeyler giyinmeyi sevdiğini belirtti.

        Kurbağa maskesi ile kayak yaptığını dile getiren Begüm Akın da "Herkes zaten burada birbirine benzediği için farklı olmak hoş oluyor. Maskemi şans eseri mağazada görüp almıştım." dedi.

        Bengü Çakır ise spor yapmayı sevdiğini, timsah konseptiyle pistlerde hızla ilerlediğini, dolabında kayak için tavşan kostümleri gibi kıyafetlerin de bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza kesildi
        Kayseri'de trafikte makas atan sürücüye 12 bin 878 lira ceza kesildi
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
        Kayseri'de çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü
        Kayseri'de çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü
        ERÜ Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirild...
        ERÜ Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirild...
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine...
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine...