Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 16 operasyon düzenlendi.

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