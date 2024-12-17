Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 kişi yakalandı

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 50 fişek, yakalama hacizli ile çalıntı 2 otomobil ele geçirildi.

Aranan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde, uyuşturucu bulundurmaktan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı 6 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Uygulama noktalarında, 3 bin 793 kişi ve 1325 araç sorgulandı, 136 park ile 43 taksi kontrol edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yunus, güven ve trafik timlerinin katılımıyla 130 personel ve 52 ekiple 39 noktada uygulama gerçekleştirildi.

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