Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de üniversite öğrencileri, sanat atölyelerinde yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle köy okullarındaki öğrencilere destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencileri, sanatla köy okullarındaki çocukların hayatına dokunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de üniversite öğrencileri, sanat atölyelerinde yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle köy okullarındaki öğrencilere destek oluyor.

        Tohumluk Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri, atölyelerde bardak ve çeşitli eşyalar üretiyor.

        Öğrenciler, bu ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle köy okullarındaki çocukların eğitim hayatına katkıda bulunuyor.

        Çalışmalarını "İyilik hareketi" olarak nitelendiren üniversite öğrencileri, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Tohumluk Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Nilüfer Bıçakçıoğlu, AA muhabirine, Ankara merkezli bir vakıf olduklarını, amaçlarının kentten köye köprü kurmak olduğunu söyledi.

        Kent ve köy hayatıyla ilgili etkinliklerde bilgi paylaşıldığını anlatan Bıçakçıoğlu, Yahyalı ve Tomarza'daki yatılı bölge okullarında spor bursları dağıtıldığını, kütüphane ve tiyatro grubu oluşturulduğunu belirtti.

        Köylerde yürütülecek faaliyetleri desteklemek için de kaynak geliştirme atölyeleri düzenlendiğini anlatan Bıçakçıoğlu, çini, dorodango (Toprak ve suyun birleştirilip kalıplandığı, daha sonra hassas ve parlak bir küre oluşturmak için dikkatlice cilalandığı Japon sanatı) ve bardak konularında etkinlikler yapıldığını kaydetti.

        Son etkinliklerini Kayseri Valiliği öncülüğünde açılan Nefes Seramik Kadın Kooperatifi'nde yaptıklarını dile getiren Bıçakçıoğlu, "Biz daha çok emekli olduktan sonra bu işlere başladık. Onların bu faaliyetleri hem de harçlıklarından ayırarak böyle bir şey yapıyor olmaları çok anlamlı." dedi.

        - Etkinlikler, köy okullarındaki öğrenciler için yapılıyor

        Vakfın gönüllülerinden Uğur Emeklioğlu, sosyal farkındalık projeleriyle köy okullarındaki öğrenciler için çeşitli etkinlikler ve projeler yaptıklarını söyledi.

        Üniversitedeki arkadaşlarıyla bardak atölyesinde sanatsal eserler yaptıklarını anlatan Emeklioğlu, "Bardak atölyemizden elde ettiğimiz gelirle köy okullarında çeşitli projelerde kullanılması için kaynak sağlayacağız. Yakın zamanda 'Yankı' diye bir projemiz olacak. Projemizle köy okullarındaki çocuklarla drama faaliyetleri gerçekleştirerek onlara İngilizce öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Doğan ise köy okullarındaki öğrenciler için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

        Köylerdeki çocuklara fayda sağlamak amacıyla atölyeye geldiklerini aktaran Doğan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir etkinlikte yer almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Mehmet Baş Tiryaki ise "Gönüllü arkadaşlarımızla bardak atölyesi düzenliyoruz, buradan elde ettiğimiz gelirle de çocukların eğitim hayatına kaynak sağlıyoruz. Sanat, her bireyin hayatında olması gereken bir parça. Üniversitedeki arkadaşlarla farkındalık oluşturarak buradan elde ettiğimiz gelirle sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Tomarza ve Yahyalı'da köy okullarına gidiyoruz, öğrencilere İngilizce dersi de veriyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz

        Benzer Haberler

        Talas Gençlik Merkezi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği sürüyor
        Talas Gençlik Merkezi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği sürüyor
        Kayseri'de 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'de 8 yıl önce terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 kişi yakalandı
        Kayseri'de şok uygulamada aranan 7 kişi yakalandı
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi
        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi