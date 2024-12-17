Kayseri'de "kız kaçırma"dan kaynaklanan husumet nedeniyle 1 kişinin öldüğü davada karar

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "kız kaçırma"dan kaynaklı husumet nedeniyle aracıyla çarptığı 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan sanık, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Develi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık O.A, tutuksuz yargılanan F.Ç. ve Y.K. ile maktul H.İ.K'nin müşteki yakınları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.A'nın "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından, diğer 2 sanığın ise "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.A, olayda hayatını kaybeden H.İ.K. ve yaralanan kardeşi A.K'yi tanımadığını, bu kişilerin aracının önüne atladığını iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.