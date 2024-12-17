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        Kayseri'de "kız kaçırma"dan kaynaklanan husumet nedeniyle 1 kişinin öldüğü davada karar

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "kız kaçırma"dan kaynaklı husumet nedeniyle aracıyla çarptığı 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan sanık, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:43
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        Kayseri'de "kız kaçırma"dan kaynaklanan husumet nedeniyle 1 kişinin öldüğü davada karar
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde "kız kaçırma"dan kaynaklı husumet nedeniyle aracıyla çarptığı 2 kardeşten birinin ölümüne neden olan sanık, 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Develi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık O.A, tutuksuz yargılanan F.Ç. ve Y.K. ile maktul H.İ.K'nin müşteki yakınları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.A'nın "kasten öldürme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından, diğer 2 sanığın ise "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.A, olayda hayatını kaybeden H.İ.K. ve yaralanan kardeşi A.K'yi tanımadığını, bu kişilerin aracının önüne atladığını iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

        Sanıklar F.Ç. ve Y.K. de suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

        Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaya çarptırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay ve "mala zarar verme" suçundan 5 ay, diğer 2 sanığa ise "silahla tehdit" suçundan 3 yıl birer ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        Kardeşi G.A'nın K.K. ile kaçıp, bu kişinin Tomarza ilçesi Üçkonak Mahallesi’nde bulunan babası Ü.K'nin evinde yaşadığını öğrenen ağabey O.A, 7 Temmuz 2023'te yanına 2 arkadaşını alarak araçla adresin bulunduğu sokağa gidip, silahla eve ateş etmişti.

        Sonrasında kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobille çarptığı Ü.K'nin kardeşlerinden H.İ.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.K. yaralanmıştı.

        Yakalanan 3 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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