Kayseri'de polis okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.
Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, 21'i araç sürücüsü 49 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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