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        Kayseri'de polis okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı

        Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:27
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        Kayseri'de polis okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
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        Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesindeki Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 21'i araç sürücüsü 49 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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