Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gönüllüsü Projesi kapsamında hayata geçirdiği "Sosyal Market" ile 4 bin 164 aileye hizmet verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ailenin tüm giyim ihtiyacını karşılayabildiği Sosyal Market'te yeni gelen kışlık kıyafetlerin dağıtımı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje kapsamında 4 bin 163 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunduklarını belirtti.