Sarıoğlan'da bir okulda gıda kermesi düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dar gelirli aileler yararına kermes düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dar gelirli aileler yararına kermes düzenlendi.
Palas İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen gelir, okulda eğitim gören düşük gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyacı için kullanılacak.
Kermesi ziyaret eden okul müdürü Metin Güntay, emeği geçenlere teşekkür etti.
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