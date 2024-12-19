Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da bir okulda gıda kermesi düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dar gelirli aileler yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da bir okulda gıda kermesi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dar gelirli aileler yararına kermes düzenlendi.

        Palas İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen gelir, okulda eğitim gören düşük gelirli ailelerin çocuklarının ihtiyacı için kullanılacak.

        Kermesi ziyaret eden okul müdürü Metin Güntay, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Susam tohumlarında ‘Salmonella’ kuru incirde ‘Okratoksin A’ tehlikesi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Rize ve Artvin için kritik uyarılar! Sağanak, kar ve fırtına
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        12 yaşındaki kız çocuğu bulundu
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen "şok uygulamada" aranan 16 şüpheli yakalandı
        Kayseri Valisi Çiçek, Özvatan ilçesini ziyaret etti
        Kayseri Valisi Çiçek, Özvatan ilçesini ziyaret etti
        Kayseri'de Ülkü Ocakları üyeleri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
        Kayseri'de Ülkü Ocakları üyeleri Sarıkamış şehitleri için yürüdü
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayseri'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kayseri'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Av tüfekli cinayetin şüphelisi: Polisler havaya ateş edince teslim oldum
        Av tüfekli cinayetin şüphelisi: Polisler havaya ateş edince teslim oldum