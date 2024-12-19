Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığını anlattı.

Vali Çiçek ise törenin ardından gazetecilere, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin üstünden yıllar geçse de o günkü ruhla anıldığını söyledi.