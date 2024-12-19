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        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:01
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        Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

        Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığını anlattı.

        Vali Çiçek ise törenin ardından gazetecilere, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin üstünden yıllar geçse de o günkü ruhla anıldığını söyledi.

        Törenin ardından Atatürk Evi Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi ziyaret edildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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