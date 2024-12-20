Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 200 bin makaron ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.T'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.