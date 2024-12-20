Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde baktıkları 12 büyükbaş hayvanı 570 bin liraya satan H.A. ve E.D, paralarını alamayınca jandarmaya suç duyurusunda bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hayvanlar Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulundu.
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan B.K, E.A, E.Y. ve F.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bulunan hayvanlar ise mağdurlara teslim edilecek.
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