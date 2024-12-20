Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Bulunan hayvanlar ise mağdurlara teslim edilecek.

Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde baktıkları 12 büyükbaş hayvanı 570 bin liraya satan H.A. ve E.D, paralarını alamayınca jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.