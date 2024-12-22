Kayseri'de Ramazan Deresi'nin ıslahıyla su taşkınları önlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 500 milyon lira maliyetli "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi" çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Ramazan Deresi Taşkın Kontrol İşi" hayata geçiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, projenin maliyetinin 500 milyon liralı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mimarsinan, Şirintepe ve Bahçelievler, Cırgalan, Beyazşehir, Ahi Evran ile bu bölgelere yakın bazı mahallelerimizde aşırı yağışlarda kanalizasyon hatları, yağmur suyuyla buluştuğu zaman taşımama riski oluşuyordu. Hal böyle olunca da istenmeyen görüntüler yaşanabiliyordu. Buradaki sıkıntının çözülebilmesi için Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı'ndan başlayarak Erkilet Havaliman'’na kadar ulaşan 7 bin 90 kilometrelik bir uzunluğa sahip Ramazan Deresi'nin ıslah işi gerçekleştirilecek."