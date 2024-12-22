Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı.

Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

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