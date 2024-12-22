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        Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

        Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:02
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        Kayserispor-Galatasaray maçından notlar
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        Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

        Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

        Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı.

        Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı.

        Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

        - Osimhen ve Sanchez 11'e döndü

        Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

        Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

        - Abdülkerim Bardakcı "dalya" dedi

        Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

        Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

        - Kayserispor'da 2 değişiklik

        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü.

        Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoken 11'i sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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