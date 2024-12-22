Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımının istekli bir futbol ortaya koyduğunu ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaloğlu, Galatasaray'ı tebrik ederek, "Güzel bir galibiyet aldılar. Biz üzgünüz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var. 'Kazanmamız için bir şeyi farklı yapmamız lazım.' demiştim. Bu da yenilikçi ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık." dedi.

Maça inanarak çıktıklarını dile getiren Kaloğlu, şöyle devam etti: "Daha maçın başında penaltı golüyle mağlup durumda başladık. O bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, verilmez miydi tartışılır. Bana göre bu tip durumlarda penaltı verilmemeli. Çünkü zaten oyuncu normal ceza sahasının içinde koşarken elini ne yapacak? Nereye götürebilecek elini? Normal bir pozisyondu. Öyle takdir edildi, yapacak bir şey yok ama sonra dönüşümüz çok iyi oldu. Aslında ilk yarı takımın önde baskısı, coşkusu, girdiği pozisyonlar anlamında gerçekten istedik, istediklerini de takım herkese gösterdi ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Orada biraz daha becerili olabilseydik aslında ilk yarı daha farklı da olabilirdi."

- "Biz iyi yoldayız" Aynı heyecanla, aynı tutkuyla ikinci yarıya başladıklarını ifade eden Kaloğlu, "Arkadaşlar ikinci yarıda da tam aslında gol ararken gole giderken kornerden yediğimiz kontrataktan bir gol yedik. Yunus, güzel bir gol attı. Kaliteli ayakları var. Maalesef o kırılma anıydı bana göre." diye konuştu.