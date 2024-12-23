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        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandı

        Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:51
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        Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandı
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        Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olayların ardından gözaltına alınan 3 taraftardan 1'i tutuklandı.

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

        Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile fotoğraf çektiren O.K. arasında arbede yaşandı.

        Daha sonra kuzey alt tribününde başlayan arbedeye ise polis müdahale etti.

        Olaya ilişkin O.K, sahaya giren A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E. gözaltına alındı.

        O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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