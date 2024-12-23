Kayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandı

Şüphelilerden V.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise serbest bırakıldı.

O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.D. ile V.E. adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin O.K, sahaya giren A.D. ve kuzey alt tribünündeki olaylara karışan V.E. gözaltına alındı.

Daha sonra kuzey alt tribününde başlayan arbedeye ise polis müdahale etti.

Bu duruma tepki gösterip sahaya giren Kayserispor taraftarı A.D. ile fotoğraf çektiren O.K. arasında arbede yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında O.K. isimli taraftar sahaya girerek Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile fotoğraf çektirdi.

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