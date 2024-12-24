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        Sevgilisini darbedip, telefonunu yağmalayan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de sevgilisini darbedip, telefonunu yağmaladığı suçlamasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:09
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        Sevgilisini darbedip, telefonunu yağmalayan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Kayseri'de sevgilisini darbedip, telefonunu yağmaladığı suçlamasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Ö.A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, mağdur K.K. ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık savunmasında, mağdur K.K. ile olay tarihinde sevgili olduklarını, o gün de kendisini dershane çıkışı alarak halk otobüsüne bindiklerini söyledi.

        Yolculuk esnasında K.K.'nin de rızasıyla telefonunu alarak incelediğini öne süren sanık, şunları kaydetti:

        "Kayıtlı olmayan bir telefon numarası ile görüşüldüğünü görünce, 'Bu kim?' diye sordum. O da 'Dershaneden hocam.' dedi. 'Arayabilir miyim?' diye sordum. 'Evet' deyince aradım. Dershane hocası olmadığını öğrenince sinirlenip, bu kişiyle tartışmaya başladım. Sesim yükselince rahatsız olan K.K, otobüsten inmek istedi. Birlikte indik. Bu esnada sinirle elinde bulunan su şişesine vurdum. Vurmamla elindeki cep telefonu yere düştü. Kendisini darbetmedim, telefonunu zorla almadım. Beraatimi istiyorum."

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı ise mağdurun daha önce verdiği ifadesinde, olay günü sanığın kendisini darbettiğini, sonrasında birlikte halk otobüsüne bindiklerini, devamında yine darbettiğini söylediğini aktararak, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

        Alınan raporda da darp izlerinin eski olduğuna yer verildiğine dikkati çeken avukat, müvekkilinin beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ö.A'yı "yağma" suçundan 1 yıl 8 ay, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay ve "Kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı, tüm suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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