Başkan Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, ziyaretinde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Özdoğan, sanayi esnafının ilçenin kalkınmasındaki rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanayi sitesi, Hacılar'ın ekonomik hareketliliğinin kalbi konumunda. Esnafımızın üretimi ve hizmetiyle ilçemize kattığı değer büyük. Onların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek, bizim için oldukça önemli. Hep birlikte çalışarak Hacılar'ı daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz. İlçemizdeki altyapı ve ulaşım projeleri, ticari faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için önemli bir temel oluşturuyor. Sanayi esnafımızın da bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz."