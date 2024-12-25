Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, ziyaretinde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

        Özdoğan, sanayi esnafının ilçenin kalkınmasındaki rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Sanayi sitesi, Hacılar'ın ekonomik hareketliliğinin kalbi konumunda. Esnafımızın üretimi ve hizmetiyle ilçemize kattığı değer büyük. Onların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek, bizim için oldukça önemli. Hep birlikte çalışarak Hacılar'ı daha güçlü bir geleceğe taşıyoruz. İlçemizdeki altyapı ve ulaşım projeleri, ticari faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için önemli bir temel oluşturuyor. Sanayi esnafımızın da bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz."

        Özdoğan, Hacılar genelinde ziyaretlerini ve esnafla olan diyaloğunu sürdüreceğini belirterek, vatandaşların taleplerine her zaman açık olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Sıla bebek için adalet zamanı!
        Sıla bebek için adalet zamanı!
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer

        Benzer Haberler

        Kayseri'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de polis ekipleri okul çevresinde asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü y...
        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 3 hükümlü y...
        KAYSO'nun aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        KAYSO'nun aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
        Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası
        Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası
        Kayseri'de yaşlı adam sokakta ölü bulundu
        Kayseri'de yaşlı adam sokakta ölü bulundu