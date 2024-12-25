Kayseri'deki terör saldırısında firari sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'in de bulunduğu 8 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmiş, firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasında, firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

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