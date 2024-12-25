Başkan Palancıoğlu, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan, geleneksel el sanatlarının ürüne dönüştürüldüğü Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde müdür, müdür yardımcıları ve usta öğreticilerle bir araya geldi.

Olgunlaşma Enstitüsü'nün Türk tarihini temsil eden bir kurum olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri Şehir Tiyatrosu’nun hemen yanında yer alan kurum, 1952'de Pratik Kız Sanat Okulu olarak açılmış ve şu anda Olgunlaşma Enstitüsü olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından verilen projeler gerçekleştiriliyor. Osmanlı padişahlarının türbelerinin üzerine yapılan puşideler, seccade takımları, para keseleri ve daha pek çok eser bizleri hayrete düşürüyor. Burada gördüğümüz, bakanlığın istediği bir proje olan seccade takımı Türk işi olarak yapılmış ve el işçiliği tam bir sene sürmüş. Bunun gibi onlarca el emeği, göz nuru eser burada yer alıyor."