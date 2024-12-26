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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:28
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Şeker Mahallesi'ndeki bir ev ve araçta arama yaptı.

        Aramada, 83 elektronik sigara, 4 cep telefonu ve 1 bıçak ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.C. ve A.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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