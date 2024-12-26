Kayseri'de yükümlülerden oluşan mehter takımı konser verdi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi" kapsamında 2,5 ay önce oluşturulan mehter takımında, müziğe ve enstrümanlara yatkın, mesleği amatör olarak yapan gönüllü 26 yükümlü yer alıyor.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yükümlülerin oluşturduğu mehter takımı, Mimarsinan Parkı'nda sahne aldı.

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