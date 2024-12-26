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        Kocasinan Belediyesi personeline yangına müdahale etiğimi verildi

        Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:07
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        Kocasinan Belediyesi personeline yangına müdahale etiğimi verildi
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        Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.

        Kocasinan Belediyesinin Oruçreis Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında personele bilgi verildi.

        Eğitimin ardından katılımcılar, mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde meydana gelen yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı gerçekleştirdi.

        Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi, yangın tüpüyle söndürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitim programlarıyla çalışanların bilgi birikimini artırdıklarını, bu eğitimle de personelin olası yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri ve etkin müdahale yöntemlerini öğrendiğini belirtti.

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