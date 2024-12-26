Kocasinan Belediyesi personeline yangına müdahale etiğimi verildi

Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinin Oruçreis Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında personele bilgi verildi.