Kayseri'de parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'ta bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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