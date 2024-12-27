Aranan hükümlü başkasının kimliğiyle Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de 8 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, başkasının kimliğiyle yakalandı.
Kayseri'de 8 suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, başkasının kimliğiyle yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen H.D'nin (43) kimliği kontrol edildi.
Başkasına ait kimlik kartını kullandığı tespit edilen H.D'nin, 8 ayrı suçtan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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