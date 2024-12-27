Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı
Talas Belediyesi ve Kaymakamlığı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.
Talas Belediyesi ve Kaymakamlığı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy, Fatma-Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği müzikli tiyatro gösterisiyle anıldı.
Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı.
Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un hayatından pasajların yer aldığı tiyatro gösterisi sundu.
Okul öğrencilerinden oluşan koro, Mehmet Akif Ersoy'un bestelenen şiirlerini de seslendirdi.
Gösterinin ardından konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını belirterek, düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.