Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yılında Kayseri'de anıldı

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy, Fatma-Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği müzikli tiyatro gösterisiyle anıldı.

Talas Belediyesi ve Kaymakamlığı, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.