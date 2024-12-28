Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak makaron ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.