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        Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:19
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        Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak makaron ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda 3 milyon 580 bin makaron ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.A. (22) ve H.T'nin (43) polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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